В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 декабря

Крымчан ожидает дождливое и ветреное 15 декабря Фото: "КП" Архив

На Крымском полуострове ожидается ухудшение погодных условий, в связи с этим в регионе на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Местами на полуострове пройдут обильные дожди, также ожидается усиление ветра. Ранее синоптики прогнозировали дождливый и туманный вторник в Симферополе. Ухудшение погодных условий уже повлияло на график жизни крымчан - из-за тумана 14 декабря задерживается прибытие пяти рейсов в столицу республики.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление северо-восточного ветра 15 -20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели призывают гостей и жителей полуострова соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возникновения ЧС. Во время непогоды высока вероятность возникновения опасных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями, возможны нарушения движения на дорогах.

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