Крымские власти намерены проводить выездные заседания Совмина в муниципалитетах

Глава Крыма возобновит проведение выездных заседаний Совмина в муниципалитетах. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов будет проводить выездные заседания Совета министров РК в муниципалитетах. Как передает «Крым 24» со ссылкой на источник в Совете министров РК, глава республики будет не только слушать доклады чиновников, но оценивать их предложения.

Также будет проводиться работа с жалобами местных жителей. Уточняется, что первое такое совещание пройдет в Симферополе.

Напомним, ранее в ходе заседания Совмина Республики Крым Сергей Аксенов заявил о намерении разобраться в формировании доходов муниципальных бюджетов. По его словам, недвижимость, которая находится в собственности у государства, сдается в аренду за копейки. Так, в столице республики муниципальные торговые площади сдают предпринимателям по 200 рублей за 1 квадратный метр, сами же предприниматели сдают ее в субаренду за 2,5 тысячи рублей.

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