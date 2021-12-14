В Крыму на спортзалы в каждой школе нужно 1,7 миллиарда рублей

Занятия физкультурой проходят в приспособленных помещениях Фото: Архив "КП"

В Крыму на строительство модульных спортзалов в школах необходимо 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

- У нас в 49 образовательных организациях спортивные залы не предусмотрены, - пояснила она. - Поставлена задача к 2024 году обеспечить все школы спортивными занятиями.

В этом году в рамках национального проекта «Образование» в 14 сельских школах Крыма провели капитальный ремонт спортивных залов и установили спортивные площадки. Накануне нового учебного года в симферопольских школе-лицее №3 и школе №38 торжественно открыли новые стадионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50