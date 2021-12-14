В Симферополе 14 декабря начали работать елочные базары

В крымской столице начали работать почти все елочные базары Фото: Архив "КП"

Искусственные новогодние ели начали продаваться в магазинах Симферополя уже давно, а вот приобрести живое ветвистое дерево стало возможно только сейчас. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в городе 14 декабря официально начали работать елочные базары.

Полный список, где можно купить главный атрибут зимних праздников, представлен здесь.

- По сравнению с прошлым годом примерно цена осталась на том же уровне. От 500 до 700 рублей за метр в зависимости от качества товара, красоты, формы и высоты, – цитирует Крыминформ предпринимателя Абла Исмаилова, который уже не первый год занимается продажей новогодних елей.

Наибольшим спросом у жителей Крыма пользуются наборные сосны, цены на которые варьируются от 700 до 1200 рублей. На каждой площадке представлено от 150 до 200 деревьев. Те ели, которым не суждено стать украшением в домах крымчан, переработают и будут использовать для удобрения овощей и фруктов.

Как сообщил начальник отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексея Ованенко, в городе работают специальные группы, которые выявляют незаконные точки продажи елей.

По его словам, на нарушителей составляют протоколы. В качестве наказания предусмотрен штраф. Для физлиц - до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

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