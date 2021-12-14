В сельской школе Крыма спортзал пришел в негодность через год после ремонта

Строители забыли отремонтировать крышу школы Фото: Архив "КП"

В сельской школе Крыма спортзал пришел в негодность спустя год после проведенного ремонта. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Пример, который поразил нас всех — в Раздольненском районе в школе, которую мы открывали после ремонта, спортзал пришел в негодность спустя год, - отметил он. - Оказывается, крышу приняли, а ремонта не было. Все документы подрядчику подписал директор школы, который потом чудесным образом стал заместителем главы администрации.

По словам Константинова, после вмешательства властей республики экс-директора уволили с поста. Но спортзал остался в непригодном состоянии, и оценка работы власти соответствующая.

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