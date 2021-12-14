Под Симферополем выжившего после ДТП водителя насмерть сбила легковушка

По Симферополем насмерть сбили водителя, который выбрался из разбитой машины. Водитель попавшей в аварию машины погиб под колесами другого авто в Симферопольском районе. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВКонтакте

В Симферопольском районе водителя, который сумел выбраться из разбитого в ДТП автомобиля, насмерть сбила легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

Инцидент произошел 14 декабря в 06.50 в районе села Левадки. После ДТП, в котором столкнулись автомобили Suzuki и Haval, один из водителей сумел выбраться из машины и направился к автомобилю второго участника аварии.

- По возвращении к своему транспортному средству, при следовании по проезжей части, на него был совершен наезд водителем автомобиля Opel Kadett. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении, – говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают проводить проверку по факту аварии. На фото, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, видно, что одна из машин после аварии развернулась поперек проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Алуште на «зебре» сбили десятилетнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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