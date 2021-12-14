В Судаке рекультивация полигона ТБО проводится по новой методике

Рекультивация полигона ТБО в Судаке идет с опережением графика Фото: Архив "КП"

В Судаке рекультивация полигона ТБО, которую проводят по новой методике, идет с опережением графика. Еще недавно землю было не видно под завалами мусора, а сильный ветер разносил все нечистоты.

- Сейчас вы видите - долина чистая. В последующие годы будет посеяна трава, за которой будут ухаживать и поливать. Сейчас бытовые отходы вывозятся на полигон в Тургеневке Белогорского района, - цитирует Крымская газета главу администрации города Судака Константина Подсевалова.

Он пояснил, все отходы уплотнили, положили несколько слоев специальных материалов и создали условия для удаления жидкой и газообразной фракций. Находясь под землей, мусор будет перегнивать не нарушая экологию.

Если сделать разрез, то можно будет увидеть бентопласт, состоящий из песка, глины и полимерных материалов. Далее - бентонит, геомембрана, армированная решетка, еще выше укладывается слой плодородной земли, на которую высаживаются семена. Подобные технологии на мусорном полигоне в Судке ранее не применяли. До этого отходы просто пересыпали землей и глиной. В результате нередко на территории происходили возгорания.

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