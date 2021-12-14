В Симферополе и Севастополе 15 декабря частично отключат электричество

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электроэнергии из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

мкр. Каменка: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»

ул. Ялтинская 4

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99

пр. Генерала Острякова 45,57, 128

с 9.00 до 11.00 часов

наб. Корнилова 1

с 11.00 до 14.00

ул. Вакуленчука 41/3

с 13.00 до 17.00

ул. Новикова 12-А,12

ул. Мира 2-4

с 8.00 до 17.00

ул. Вакуленчука 33,39-41(нечет),41/4,41/6,41/7,41/8

село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314; ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)

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