В Симферополе и Севастополе 15 декабря частично отключат электричество

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электроэнергии из-за ремонтных работ.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Янтарная 60-78 (чет)
ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)
ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)
ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)
ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)
ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)
ул. Къокъулы 20-26 (чет)
мкр. Каменка: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»
ул. Ялтинская 4
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Загордянского 5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99
пр. Генерала Острякова 45,57, 128
с 9.00 до 11.00 часов
наб. Корнилова 1
с 11.00 до 14.00
ул. Вакуленчука 41/3
с 13.00 до 17.00
ул. Новикова 12-А,12
ул. Мира 2-4
с 8.00 до 17.00
ул. Вакуленчука 33,39-41(нечет),41/4,41/6,41/7,41/8
село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314; ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50