Что произошло за ночь 15 декабря: в Симферополе заработали елочные базары

В Симферополе появились елочные базары. Фото: архив "КП"
Что произошло за ночь 15 декабря 2021 года. Искусственные новогодние ели начали продаваться в магазинах Симферополя уже давно, а вот приобрести живое дерево стало возможно совсем недавно. В столице Крыма 14 декабря официально заработали елочные базары.
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