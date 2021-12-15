Что произошло за ночь 15 декабря: в Симферополе заработали елочные базары

В Симферополе появились елочные базары. Фото: архив "КП"

Что произошло за ночь 15 декабря 2021 года. Искусственные новогодние ели начали продаваться в магазинах Симферополя уже давно, а вот приобрести живое дерево стало возможно совсем недавно. В столице Крыма 14 декабря официально заработали елочные базары.

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