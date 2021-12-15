Погода на 15 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: пасмурно, дождливо, воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму дождливые будни.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 декабря на Крымском полуострове очередной слякотный зимний день. МЧС Республики Крым предупреждает, что в среду ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
В Симферополе, как сообщают синоптики gismeteo, облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха +5...+7°.
В Севастополе пасмурно, небольшой дождь. Северо-восточный ветер до 7-14 м/с. Столбик термометра поднимется не выше +7°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+13°. Скорость северо-восточного ветра 3-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +5…+7°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +4…+7°, северный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +7…+8°, северный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +5…+7°, северо-восточный ветер 8-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +5…+6°, скорость северо-восточного ветра 6-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +11…+13°.
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