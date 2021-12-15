В Крыму бесследно исчезла 51-летняя женщина

Алла Шинкарева. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил ориентировку на человека, который исчез из поля зрения близких две недели тому назад.

- Пропала Шинкарева Алла Анатольевна 51 год (1970 года рождения), село Братское, Первомайский район. С 30 ноября 2021 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы крымчанки: 165 сантиметр рост, худощавая, карие глаза, русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

За минувший ноябрь, нужно отметить, крымские волонтеры сумели разыскать живыми 29 человек, но, к сожалению, 9 пропавших погибли.

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