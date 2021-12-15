Фотофакт: На Южном берегу Крыма в декабре цветут розы и кувшинки

Красная роза - эмблема любви. Фото: Алекс Кедми/VK

Календарная зима пришла и на Крымский полуостров. Не за горами и Новый год, но Южный берег Крыма, хоть и там завершился масштабный Бал хризантем, все же радует взоры цветущими растениями.

- Прогулка по Никитскому ботаническому саду в декабре, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Зима не указ для роз. Фото: Алекс Кедми/VK

Да, возможно былого великолепия у роз в Никитском ботаническом саду нет, но прелесть и нежность они сохранили.

Кувшинка. Фото: Алекс Кедми/VK

Декабрь не признают и кувшинки - они прячутся от холодов в водоемах Сада.

Котам по душе жизнь в Саду. Фото: Алекс Кедми/VK

Нисколько не потеряли своего королевского шарма и мурлыки, которые, как известно являются талисманами всего Крымского полуострова.

Отдыхающие любят Никитский ботанический сад. Фото: Алекс Кедми/VK

Не забывают о Саде и в зимнее время и туристы. Гостей не так уж и много, но все же они есть.

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