Фотофакт: На Южном берегу Крыма в декабре цветут розы и кувшинки

Красная роза - эмблема любви. Фото: Алекс Кедми/VK
Календарная зима пришла и на Крымский полуостров. Не за горами и Новый год, но Южный берег Крыма, хоть и там завершился масштабный Бал хризантем, все же радует взоры цветущими растениями.
- Прогулка по Никитскому ботаническому саду в декабре, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.
Зима не указ для роз. Фото: Алекс Кедми/VK
Да, возможно былого великолепия у роз в Никитском ботаническом саду нет, но прелесть и нежность они сохранили.
Кувшинка. Фото: Алекс Кедми/VK
Декабрь не признают и кувшинки - они прячутся от холодов в водоемах Сада.
Котам по душе жизнь в Саду. Фото: Алекс Кедми/VK
Нисколько не потеряли своего королевского шарма и мурлыки, которые, как известно являются талисманами всего Крымского полуострова.
Отдыхающие любят Никитский ботанический сад. Фото: Алекс Кедми/VK
Не забывают о Саде и в зимнее время и туристы. Гостей не так уж и много, но все же они есть.
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