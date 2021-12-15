Часть Симферополя 15 декабря осталась без воды

Временные ограничения в Симферополе связаны с ремонтом на водных сетях Фото: "КП" Архив

В Симферополе 15 декабря по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 18.00 часов 16 декабря будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Общественная, улица Чонгарская, улица Свободная, улица Репина, а также прилегающие улицы и переулки. График подвоза воды будет опубликован на сайте.

Также до 17.00 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), Битумное, Укромное, село Совхозное, Аграрное (частично). Рабочие будут устранять последствия повреждений на сетях холодного водоснабжения.

Кроме того, в Симферополе до 17.00 краны будут сухими по адресам: улица Строителей, улица Западная, переулок Крутой, улица Генова, улица Депутатская, улица Тюльпанная, переулок Арктический, улица Фиалковая, улица Л. Украинки, улица Новаторов, улица Паровозная, улица Летчиков, улица Локомотивная, улица Азовская, переулок Проводников, улица Проводников, улица Туристов, переулок Туристов, улица Альпинистов, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе 15 декабря частично отключат электричество.

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