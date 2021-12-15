В Симферополе с 15 декабря объявлен режим повышенной готовности

В Симферополе 15 декабря будет дождливое и ветреное Фото: Архив "КП"

В связи с ухудшением погодных условий в Симферополе с 15 декабря все службы города переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, накануне синоптики прогнозировали дождливое и ветреное 15 декабря на Крымском полуострове. Было объявлено штормовое предупреждение.

Жителям и гостям крымской столицы следует воздержаться от дальних поездок во время непогоды. Также, чтобы избежать возникновения ЧС, не стоит забывать про меры предосторожности: автомобилистам по возможности не использовать личный транспорт, не парковать автомобили под слабо укрепленными конструкциями и деревьями, следует сторониться рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, не трогать оборванные провода, металлические ограды и заборы и так далее.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, синоптики прогнозируют относительно теплый вторник как для декабря - воздух днем прогреется до плюс 13 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50