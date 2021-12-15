Крымский космонавт встретит Новый год на орбите в 64-й раз

Антон Шкаплеров встретит Новый год в космосе не в первый раз. Фото: anton_astrey/Instagram

Обычаям празднования Нового года на Международной космической станции не изменяют - главный праздник зимы встречают с елкой и салатом оливье. Об этом в своем Instagram-канале рассказал командир МКС, космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров.

Это не первый раз, когда космонавт встречает наступление нового года не на Земле. По его словам, в 2012 году на космической станции тоже установили наряженную ель, развесили праздничные гирлянды и носочки для подарков от Деда Мороза и Санты.

- В 2015 году Лена Серова сыграла роль доброго друга Санты – оленя с именем Комета, который помог доставить подарки в космос, а в 2018 за праздничным столом у нас был настоящий салат оливье, - написал на своей странице Шкаплеров.

Он поделился с подписчиками, что в прошлом году на МКС по бокалам разливали «Советское шампанское». Конечно, это была шутка, подготовленная заранее - этикетки от игристого были наклеены на пакеты с обычным соком.

- Самый интересный факт из моей биографии – это то, что я встречу Новый год на орбите 64-й раз! Как так, спросите вы? Это произойдет потому, что мы облетаем Землю за сутки 16 раз. Таким образом мы 16 раз пересекаем условную линию над Землей, где в данный момент наступает полночь, и люди поднимают бокалы с шампанским и поздравляют друг друга с наступившим Новым годом, - пояснил командир МКС.

Напомним, ранее Шкаплеров показал снимок симферопольского аэропорта из космоса. Космонавт напомнил, что новый аэровокзальный комплекс стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России.

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