Крымчанин пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Джанкойский районный суд Фото: "КП" Архив

Джанкойская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное против 22-летнего местного жителя, который в ходе ссоры до смерти избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Инцидент произошел у входа в кафе на одной из крымских АЗС. 40-летний пострадавший скончался от полученных травм на месте. Уточняется, что обвиняемый на момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - говорится в сообщении.

За совершенное преступление парень может лишиться свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный крымчанин избил своего 82-летнего деда, который скончался от полученных травм. Он приговорен к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

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