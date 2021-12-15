На Крымском мосту прошли учения Росгвардии и охраны Минтранса РФ

Росгвардия и охрана минтранса тренировались на Крымском мосту поиску взрывчатых веществ. Фото: Крымский мост/VK

На Крымском мосту Росгвардия и ведомственная охрана Минтранса РФ тренировались поиску взрывчатых веществ у пассажиров, сообщили в пресс-службе краснодарского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации.

Такие тренировки периодически проходят во всех подразделениях. В этот раз операторы технических средств охраны получили возможность лично поработать с такими взрывоопасными предметами, как гранаты, мины, натуральные образцы гексогена и тротила, а также муляжами бытовых приборов, снаряженных взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Крыму развернули автономный полевой лагерь для военных учений в зимний период. Бытовые условия на учениях не будут уступать условиям в местах постоянной дислокации.

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