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Экономика15 декабря 2021 9:39

В Симферополе штрафуют за незаконную торговлю новогодними елками

Нарушителям придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе штрафуют незаконных торговцев новогодними елками

В Симферополе штрафуют незаконных торговцев новогодними елками

Фото: "КП" Архив

В Симферополе специальная группа проводит рейды по городу, проверяя законность торговли новогодними елками. Нарушителей наказывают штрафами в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

- Уже в субботу было выявлено две точки, составлены протоколы. Сегодня выезжали – тоже вывалены две точки составлены административные материалы. Контроль за эти безусловно ведется, - сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, 14 декабря в крымской столице официально начали работать елочные базары. Живое ветвистое дерево можно приобрести по цене от 700 до 1200 рублей. Ознакомиться с полным списком адресов, где организованы площадки торговли елей и сосен, можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Симферополе приступили к установке главной городской елки. Монтажные работы закончат к 19 декабря.

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