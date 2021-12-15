В Симферополе штрафуют за незаконную торговлю новогодними елками

В Симферополе штрафуют незаконных торговцев новогодними елками Фото: "КП" Архив

В Симферополе специальная группа проводит рейды по городу, проверяя законность торговли новогодними елками. Нарушителей наказывают штрафами в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

- Уже в субботу было выявлено две точки, составлены протоколы. Сегодня выезжали – тоже вывалены две точки составлены административные материалы. Контроль за эти безусловно ведется, - сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, 14 декабря в крымской столице официально начали работать елочные базары. Живое ветвистое дерево можно приобрести по цене от 700 до 1200 рублей. Ознакомиться с полным списком адресов, где организованы площадки торговли елей и сосен, можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Симферополе приступили к установке главной городской елки. Монтажные работы закончат к 19 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50