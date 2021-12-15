Аэропорт «Симферополь» сдал на повторную переработку более 5 тонн бумаги

Аэропорт "Симферополь" в 2021 году направил на повторную переработку более 5 тонн бумажных и картонных отходов. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» в этом году направил на повторную переработку 5,7 тонны бумажных и картонных отходов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 10 раз. Можно сказать, что результат внедрения новых подходов в сфере бережного отношения к природе дал о себе знать.

Сбором бумаги и картона в аэропорту занимается служба экологии и охраны окружающей среды. Также не предприятии регулярно проводится сбор металлолома, пластика и других материалов, которые можно использовать для новой переработки.

Неудивительно, что аэропорт «Симферополь» - один из самых экологичных в России. В аэровокзальном комплексе работает автоматизированная система управления зданием, которая позволяет распределять ресурсы с наименьшими затратами. Кроме того, в аэропорту активно используют электромобили, которые помогают бороться с выбросами углекислого газа. Все задействованные в перемещении багажа тягачи работают на электрических моторах.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» признали лучшим в РФ в области транспортной безопасности. Почетное место присвоено на основании экспертного совета премии.

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