В Алуште задержали 19-летнего драгдилера

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

В Алуште сотрудники управления ФСБ России задержали 19-летнего наркоторговца. В тайнике радом с домом он хранил больше полутора килограммов запрещенных к свободному обороту веществ.

- Наркоделец был задержан УФСБ совместно с МВД по Республике Крым, - сообщила официальный представитель УФСБ Елена Варламова. - У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков - амфетамин, мефедрон и метилэфедрон - общим весом более 1,5 кг.

За покушение на сбыт и незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере юному драгдилеру грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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