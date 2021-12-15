Прожиточный минимум крымчан в 2022 году увеличится на 1 276 рублей

Прожиточный минимум в Республике Крым в 2022 году составит 12 274 рубля на душу населения Фото: "КП" Архив

В Крыму установлена новая величина прожиточного минимума на 2022 год в размере 12 274 рублей. Как сообщили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты республики, это на 11% больше, чем в этом году.

- Величина прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась, в том числе в расчете на душу населения – на 11,6% (на 1 276 рублей), для трудоспособного населения – на 13,8% (на 1 626 рублей), пенсионеров – на 10,6% (на 1 010 рублей), детей – на 8,6% (на 1 007 рублей), – говорится в сообщении.

Так, в следующем году сумма прожиточного минимума составит 2 274 рубля на душу населения, для трудоспособного населения – 13 379 рублей, для пенсионеров – 10 556 рублей, для детей – 12 720 рублей.

Напомним, к концу 2020 года прожиточный минимум в Крыму вырос на 4,1% по сравнению с 2019 годом. Тогда он составил 10 945 рублей в месяц в среднем на душу населения.

Ранее сообщалось, что с апреля 2021 года малоимущим семьям в Крыму повысили размер социальных выплат на детей. Их размер зависит от дохода каждого члена семьи.

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