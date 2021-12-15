На западе Крыма создан новый природный парк «Ойбурский»

Власти Крыма создали новый природный парк на западе полуострова. Фото: Яндекс.Карты

Правительство Республики Крым постановило создать ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский». Соответствующий документ размещен на сайте правительства РК.

Новый парк со статусом особо охраняемой природной территории регионального значения будет располагаться на западе полуострова. Согласно документу также устанавливаются границы парка, расположенного на территории Штормовского сельского поселения Сакского района республики вокруг Ойбурского озера.

Инициатива создать Ойбурский парк принадлежит жителям западного Крыма. С этим вопросом в июне 2019 года они обратились к президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии».

Ранее на месте парка планировали построить инкубатор для выращивания мальков креветок. Однако жителям близлежащих поселков эта задумка пришлась не по душе. В итоге инкубатор построили в Раздольненском районе полуострова.

В 2021 году Совмин республики дал разрешение ООО «Паралия» использовать около 15 гектаров земли вокруг Йобурского озера для размещения объектов рекреации: тентов, навесов, душевых, инфраструктуры для велотранспорта и самокатов. Но позже распоряжение было отменено главой Крыма ввиду некоторых недоработок в этом вопросе.

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