В Симферополе около 7 тысяч деревьев пойдут под пилу

Под снос пойдут аварийные и сухие деревья
Фото: Архив "КП"
В Симферополе в следующем году под снос определены 6,8 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.
- Это сухие, аварийные деревья и поросль, - заверил он. - Мы эту работу будем первые два квартала вести.
Объемы вырубки определил департамент городского хозяйства. Первыми под пилу пойдут деревья по улицам Севастопольская, Киевская и Карла Маркса.
На высадку новых деревьев в бюджете запланировано 39 миллионов рублей.
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