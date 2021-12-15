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Общество15 декабря 2021 12:21

В Симферополе около 7 тысяч деревьев пойдут под пилу

Первые рубки начнутся на Севастопольской, Киевской и улице Карла Маркса
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Под снос пойдут аварийные и сухие деревья

Под снос пойдут аварийные и сухие деревья

Фото: Архив "КП"

В Симферополе в следующем году под снос определены 6,8 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.

- Это сухие, аварийные деревья и поросль, - заверил он. - Мы эту работу будем первые два квартала вести.

Объемы вырубки определил департамент городского хозяйства. Первыми под пилу пойдут деревья по улицам Севастопольская, Киевская и Карла Маркса.

На высадку новых деревьев в бюджете запланировано 39 миллионов рублей.

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