В Алуште прошел Всероссийский конкурс Топ Модель Крыма

После мероприятия все девушки получили ценные подарки от партнеров конкурса. Фото: предоставлено организаторами конкурса

На прошедших выходных прошел Всероссийский конкурс Топ Модель Крыма, на котором выступили красавицы из разных городов полуострова и России.

Девушки представили коллекции российских дизайнеров и брендов. В конкурсе приняли участие, как совсем юные модели от 3 до 14 лет, так и модели старшей возрастной категории. Девушки выходили в нарядах из коллекций крымских дизайнеров Татьяны Брушко, Эльвиры Омниа, Хельги Мусс, брендов Podium, Dress Dreams, Джейн Эйр, магазинов Модница, ХитМикс, Мода Бамбини. Генеральный партнёр мероприятия - Мороженое Сакское.

После мероприятия все девушки получили ценные подарки от партнеров конкурса, возможность бесплатно участвовать в крымских конкурсах красоты, а также выйти на подиум в качестве модели на Крымской Неделе Моды.

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