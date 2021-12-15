В Симферополе пес-сыщик помог поймать вора, ограбившего ломбард

Преступник сбежал с золотым изделием из ломбарда. Фото: пресс-служба МВД по РК

На след преступника, ограбившего ломбард в Симферополе, правоохранителям помог выйти пес-сыщик. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, хвостатый следопыт указал верное направление, в котором скрылся подозреваемый.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как приличного вида гражданин заходит в ломбард и просит сотрудника показать ему ближе одно из ювелирных изделий. Получив из рук молодого человека золотую цепь, мужчина вдруг пускается наутек.

Когда 64-летнего подозреваемого задержали, выяснилось, что украшение, оцененное в 34 тысячи рублей, уже продано, а вырученные деньги преступником потрачены.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы, в настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Джанкое подрядчик приговорен к 4,6 годам колонии за растрату 58 миллионов рублей. При строительстве детсада средства и часть стройматериалов нарушитель присвоил себе.

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