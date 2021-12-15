Симферопольское водохранилище на треть заполнено водой Фото: Михаил ПАТЛИС

Симферопольское водохранилище заполнено на треть от проектного объема. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

- На данный момент накоплено 32,8 миллиона кубов, против 9 миллионов в прошлом году, отметил он. - Из 145 тысяч кубометров, которые подаются на Симферополь, 85-90 тысяч - это артезианские источники.

При этом Бештерек-Зуйский водозабор еще не выведен на полную мощность, хотя по плану скважины должны были запустить до 15 октября. Вода идет с примесью песка и чтобы довести ее до питьевых стандартов нужны специальные фильтры.

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