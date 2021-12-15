Из-за тумана задерживается прибытие двух рейсов в Симферополь

Прибытие двух самолетов в Симферополь задерживается из-за тумана. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Прибытие двух самолетов в международный аэропорт «Симферополь» задерживается из-за тумана. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Крыму 15 декабря. В частности, в Симферополе обещали дождливый и туманный день. Как видно, прогнозы оправдались.

- Прибытие двух самолетов задерживается в аэропорту «Симферополь» из-за тумана. Командиры этих рейсов приняли решение совершить посадку на запасном аэродроме в Краснодаре, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, в настоящее время прибытие и отправление самолетов в аэропорту осуществляется в штатном режиме.

Напомним, во вторник погода уже внесла коррективы в график жизни гостей и жителей полуострова - во вторник из-за тумана задерживалось прибытие пяти рейсов.

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