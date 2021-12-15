Аксенов рассказал, где будет следующее выездное совещание по проблемным вопросам

15 декабря совещание прошло по вопросам Симферополя. Фото: Скриншот прямой трансляции
Следующее выездное совещание по проблемным вопросам должно состояться в Симферопольском районе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время собрания.
- Следующий будет Симферопольский район. Проводим тренировку с Симферополя, - добавил Аксенов.
Заметим, с 15 декабря Сергей Аксенов анонсировал проведение выездных совещаний Совмина РК в муниципалитетах для того, чтобы обсудить предложения и жалобы местных жителей и выявить все проблемы в городах полуострова.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50