Аксенов рассказал, где будет следующее выездное совещание по проблемным вопросам

15 декабря совещание прошло по вопросам Симферополя. Фото: Скриншот прямой трансляции

Следующее выездное совещание по проблемным вопросам должно состояться в Симферопольском районе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время собрания.

- Следующий будет Симферопольский район. Проводим тренировку с Симферополя, - добавил Аксенов.

Заметим, с 15 декабря Сергей Аксенов анонсировал проведение выездных совещаний Совмина РК в муниципалитетах для того, чтобы обсудить предложения и жалобы местных жителей и выявить все проблемы в городах полуострова.

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