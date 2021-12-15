Крымский эксперт рассказал, станет ли «омикрон» последней мутацией ковида

Вирус хочет жить и сохраниться как вид, поэтому продолжает мутировать Фото: Архив "КП"

В Крыму уже несколько недель стабильно снижается суточный прирост инфицированных ковидом. Пик четвертой волны заболеваемости в республике был зафиксирован 20 ноября. Тогда вирусологи неоднократно заявляли, что бороться с вирусом становится сложнее, так как он постоянно мутирует, изменяя свои свойства в сторону более быстрого распространения и короткого инкубационного периода.

Как пишет Крымская газета, первые случаи заражения новым штаммом «омикрон» были зарегистрированы в ноябре в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Потребовалось немного времени, чтобы о новых случая инфицирования заговорили во всему миру.

-Он [вирус] уходит от иммунного ответа людей. Его задача - поразить всю популяцию. Представьте себе, стоят 10 человек, из которых трое привиты, пятеро переболели. Он натыкается на одного, на второго, на третьего. Везде получается отпор, потому что есть антитела, либо поствакцинальные, либо после болезни. Соответственно, на кого он пойдет? На того, кто не привит. А таких много. Соответственно, он будет мутировать, - приводит СМИ слова заведующего кафедрой инфекционных заболеваний КФУ имени Вернадского Искандера Каримова.

Еще одной причиной мутации может быть климат. В Южной Африке, откуда пришел «омикрон», свои климатические условия, в России же - совершенно иные. То же самое касается и контингента - генетический материал в странах совершенно разный.

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