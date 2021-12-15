В Симферополе числится 15 неликвидированных свалок

Объекты остаются нетронутыми с 2019 года. Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день на территории Симферополя числится около 15 неликвидированных свалок общей площадью 19,3 тысячи квадратных метров, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Объекты остаются нетронутыми с 2019 года.

- Я прошу при работе администрации с работой того накопленного объема мусора учесть и эту информацию, потому что есть свалки, которые уже три года лежат и никак не убираются, - добавила министр.

Заметим, также в следующем году под снос определены 6,8 тысяч деревьев. Как сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов, это будут сухие деревья.

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