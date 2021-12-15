Крымчан приглашают на гастрономическое шоу-путешествие «Безумное чаепитие»

Шоу-путешествие во всемирно известное произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» совмещает в себе уникальное театральное представление и восхитительный фуршет

Крымчан приглашают на шоу-путешествие во всемирно известное произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Мероприятие пройдет в отеле MRIYA RESORT&SPA.

Это уникальное театральное представление, частью которого станет восхитительный фуршет.

Гастротеатр — вкусное и зрелищное шоу, которое украсит и разнообразит отдых каждого

Гастротеатр - вкусное и зрелищное шоу, которое украсит и разнообразит отдых всей семьи. Это новый вид театра, где посетители смогут не только увидеть яркие тематические представления, но и насладиться блюдами от шеф-повара с необычной подачей.

Представление будет интересно гостям любого возраста

Представление не оставит равнодушными гостей любого возраста: от юных путешественников до взрослых искателей приключений. Шоу впечатлит красочностью костюмов и сюжетной линией, а кухня понравится даже самым изысканным гурманам. Оказавшись внутри шедевра абсурдизма и неограниченной фантазии Кэрролла, гости отправятся на фуршет от шеф-повара и насладятся фантастическим спектаклем от театра танца.

Проведение шоу запланировано на 18 декабря и 8 января. Подробную информацию о мероприятии, а также приобретении билетов можно узнать по телефону: 8 800 550 43 26. Купить билеты можно по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50