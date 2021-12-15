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Общество15 декабря 2021 14:36

Три года подвал симферопольской многоэтажки был заполнен фекалиями

Все это время выясняли, кто отвечает за содержание люка
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Подвал одной из многоэтажек Симферополя был несколько лет заполнен фекалиями

Подвал одной из многоэтажек Симферополя был несколько лет заполнен фекалиями

Фото: Архив "КП"

Один из подвалов многоэтажного дома в Симферополе три года был заполнен фекалиями. Об этом на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городского округа Симферополя сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все вопросы требуют просто координации. Мы приехали, люди сидят, подвал там фекалиями заполнен три года... Ну коллеги, вот вся ситуация, - сообщил глава республики.

По его словам, к такой ситуации привело долгое выяснение ресурсоснабжающей организаций, кто несет ответственность за содержание люка. Аксенов также отметил, что 95% вопросов, связанных с проблемами местных жителей, можно решить на месте.

Напомним, ранее Сергей Аксенов сообщил, где пройдет следующее выездное совещание по проблемным вопросам граждан. С 15 декабря главы муниципалитетов будут рассматривать жалобы жителей республики во время собрания.

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