Погода на 16 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: норд-ост, воздух прогреется до плюс 10 градусов

Четверг будет дождливым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 декабря на Крымском полуострове, как и накануне, пройдут небольшие дожди, в отдельных районах туман. Практически везде хозяйничает норд-ост, так моряки кличут северо-восточный ветер.

- В Симферополе облачно. Временами небольшой дождь, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+12°. Скорость северо-восточного ветра 3-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +6…+8°, северо-восточный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +6…+7°, северный ветер 6-11 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +6…+8°, северный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +6°, северо-восточный ветер 6-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +5…+7°, скорость северо-восточного ветра 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+13°.

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