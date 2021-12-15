Около 15% пассажиров в Симферополе - безбилетники

15% пассажиров в Симферополе не оплачивают проезд Фото: Архив "КП"

В Симферополе около 15% пассажиров не оплачивают проезд в общественном транспорте. В автобусах и троллейбусах города установлены 93 датчика учета пассажиров, но этого количества мало для того, чтобы решить проблему наличия безбилетников.

- Для внедрения счетчиков пассажиропотока необходимо протестировать систему, поскольку оборудование стоит недешево, - приводит КИА слова врио министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что наличие счетчика пассажиропотока позволит исключить безбилетников и оправдает затраты на приобретение оборудования.

- Установите на все. Зачем их с транспорта на транспорт переставлять? Поставьте на все 100% общественного транспорта МУПа и ГУПа счетчики пассажиропотока, - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионеры без QR-кода не могут воспользоваться льготным проездом в электричках. Ограничения распространяются не только на городской транспорт.

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