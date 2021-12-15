В Симферополе и Севастополе 16 декабря частично отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электроэнергии. Причина - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 41/5-83/1, 53, 71/89, 69/56 (нечет)

переулок Кимовский, 9-13(нечет)

пер. Персиковый, 3

ул. Ракетная, 6-8 (чет), 1/83-11, 13 (нечет)

ул. Хромченко,23/5

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звездная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет)

пер. Гранитный 10, ул. Щорса 37-63 (нечет)

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо 3

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17

мкрн «Каменка»: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 15.00

село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Сумская 30-80,27-77; ул. Виноградная 52-76,45-71;

село Орловка: ул. Гагарина 2-54,3-А,1-49

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,2-А,2-14,3-7,35

пр. Генерала Острякова 225-227

ул. Меньшикова 84

с 13.00 до 17.00

ул. Новикова 12-А,12

ул. Мира 2-4

с 8.00 до 17.00

село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314; ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)

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