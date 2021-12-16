Что произошло за ночь 16 декабря: Украина начала военные учения на границе с Крымом

ВСУ проводят учения на границе с Крымом. Фото: пресс-служба Минобороны Украины/FB

Что произошло за ночь 16 декабря 2021 года. Украина начала очередные военные учения на границе с Крымом. Бойцы тренируются отражать попытку прорыва вражеской техники.

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