В Детском парке Симферополя утеплили бананы и магнолии

Растения подготовили к холодам. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Крым потихоньку поддается влиянию зимы. По прогнозам метеорологов в ближайшие дни столбик термометра покажет отрицательные температуры, возможен и снег. Взрослые и дети достают из шкафов теплые куртки и пальто. Нуждаются в защите от холода и субтропические растения-неженки.

- Теплолюбивые бананы, олеандры, вечнозеленые магнолии грандифлора, которые летом украшали Детский парк, специалисты МБУК Парки столицы упаковали в специальный экологичный геотекстиль, - такой пост появился в паблике Парки столицы (г. Симферополь).

Но даже в холодное время года экзотические растения требуют к себе особого внимания: специалисты будут их поливать и если нужно обрабатывать инсектицидами и фунгицидами, чтобы не дать шанса вредителям и болезням.

В парке готовы к зиме. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Садовники не забыли и о розах и хризантемах – цветы обрезали, на клумбах взрыхлили почву, внесли комплексное удобрение и обильно полили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50