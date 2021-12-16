Где в Симферополе не будет воды 16 декабря

На время ограничений следует сделать запасы воды Фото: Архив "КП"

В Симферополе 16 декабря по некоторым адресам нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 водоснабжение ограничено на улице Общественная, улице Чонгарская, улице Свободная, улице Репина, а также прилегающих улицах и переулках.

Также в городе до 20.00 воды не будет на улицах Зуйская, Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Симеизская а также прилегающих улицах и переулках.

До 17.00 в крымской столице будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Киевская(частично), улица Троллейбусная, переулок Краснооктябрьская, улица Подводников, улица Полевая, улица Садовая (частично), улица Репина (частично), улица Садовая (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 20.00 в городе не будет воды по адресам: улица Строителей, улица Западная, переулок Крутой, улица Генова, улица Депутатская, улица Тюльпанная, переулок Арктический, улица Фиалковая, улица Л. Украинки, улица Новаторов, улица Паровозная, улица Летчиков, улица Локомотивная, улица Азовская, переулок Проводников, улица Проводников, улица Туристов, переулок Туристов, улица Альпинистов, а также прилегающие улицы и переулки.

С графиками подвоза воды можно ознакомится на сайте.

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