На пост министра культуры Крыма назначена Татьяна Манежина

Татьяна Манежина. Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Новым министром культуры Крыма стала Татьяна Манежина. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте правительства республики.

На этом посту она сменит Арину Новосельскую, против которой в настоящее время ведется расследование уголовного дела. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уже анонсировал назначение Татьяны Манежиной на пост нового главы минкультуры РК.

- Назначить Татьяну Манежину на государственную должность Республики Крым – министра культуры РК на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в тексте документа.

Манежина родилась в 1963 году в Челябинской области. С 1992 года работала в органах власти РК, занимала должности в комитете и министерстве по делам семьи и молодежи и в Крымском центре переподготовки и повышения квалификации работников органов госвласти и местного самоуправления. В ноябре 2011 года была назначена на пост заместитель министра культуры РК. В январе 2017 года стала первым заместителем министра культуры республики.

Напомним, в ноябре этого года Арина Новосельская была освобождена от должности министра культуры РК в связи с утратой доверия. Чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

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