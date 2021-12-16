На конкурсе «Мисс КФУ - 2021» выбрали самую красивую студентку

Анастасия Лучкина получила звание самой красивой студентки КФУ в 2021 году. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

На конкурсе «Мисс КФУ - 2021», который прошел в Крымском федеральном университете 15 декабря, звание самой красивой студентки вуза получила студентка Таврической академии КФУ Анастасия Лучкина.

Как пишет КИА, девушка в прошлом году уже принимала участие в конкурсе, а в этом стала победительницей с отрывом в три балла от ближайшей соперницы.

- Было очень сложно решиться на новые кастинги. Это всегда сомнения, страх, боязнь, но при подготовке к финалу я подумала: «А почему бы и нет?». Сегодня все получилось, и я безумно рада в этом году получить главную корону, – поделилась впечатлениями от мероприятия девушка.

Первой «Вице-мисс КФУ - 2021» выбрали студентку Медицинской академии Эльвизу Абдулаеву. Звание второй «Вице-мисс КФУ - 2021» присвоили студентке Медакадемии Лине Ковалевой. Всего в конкурсе «Мисс КФУ – 2021» участвовало 14 девушек из разных структурных подразделений вуза.

Ранее сообщалось, что студентка КФУ Диана Фурсова представит Республику Крым на всероссийском конкурсе. В прошлом году девушка завоевала титул «Мисс Крымский федеральный университет».

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