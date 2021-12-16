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Общество16 декабря 2021 8:20

В Крыму за сутки зафиксировали 203 человека с коронавирусом

С начала пандемии в республике выявили больше 124 тысяч заболевших
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зафиксировали 203 случая коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Так, с начала пандемии было выявлено 124 780 инфицированных Covid-19.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 924 человека.

Выздоровели и были выписаны после перенесенного коронавируса за 15 декабря 309 человек. За весь период с начала пандемии выздоровели 115 121 человек.

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