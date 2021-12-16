Instagram снял блокировку со страницы администрации Симферополя

Instagram снял введенную на несколько дней блокировку страницы администрации Симферополя Фото: Архив "КП"

Instagram в ночь на 16 декабря разблокировал страницу администрации Симферополя в соцсети, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации.

Напомним, страница администрации крымской столицы в Instagram попала под блокировку еще на прошлой неделе. Предположительно, причиной могло стать «нарушений норм сообщества». Однако в администрации заверили, что контента, который бы противоречил нормам соцсети, в аккаунте не размещали.

- Мы выполнили все требования, чтобы страницу разблокировали. Возможно, одной из причин его восстановления является резонанс в СМИ, - пояснили в пресс-службе.

На страницу администрации Симферополя в Instagram подписаны около 3,5 тысячи человек. Накануне пресс-служба создала новую страницу, которая теперь станет резервной на случай повторной блокировки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50