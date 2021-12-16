В Крыму объявлено штормовое: 17-18 декабря ожидается дождь со снегом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на последующие два дня Фото: Архив "КП"

В Крыму на 17-18 декабря объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в республиканском гидрометцентре, в последующие два дня на полуострове ожидается дождь, снег и усиление ветра.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 миллиметров), сильные отложения мокрого снега, - говорится в сообщении.

Также ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью 18 декабря порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Жителям Крыма напоминают про важность соблюдения мер предосторожности, которые позволят избежать возникновения ЧС. Следует воздержаться от дальних поездок, не посещать горно-лесную зону, набережные, сторониться слабо укрепленных конструкций, не находиться под линиями электропередач и деревьями, а также не оставлять под ними свой транспорт.

Напомним, 16 декабря в Крыму синоптики прогнозируют незначительные осадки, кое-где полуостров накроет туман. В Симферополе весь день облачно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем не превысит 7 градусов тепла.

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