Крым купит более сотни пассажирских автобусов за 700 миллионов рублей

Крым купит более сотни новых пассажирских автобусов. Фото: Минтранс РК

В Крыму запланировано приобретение 115 новых пассажирских автобусов «ПАЗ» и «КАВЗ». На эти цели потребуется 731 миллион рублей. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на сайте правительства РК.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис К» единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка техники – автобусы марки «КАВЗ», модель 4235-0000010-61, 43 единицы, с ценой контракта 283 миллиона 800 тысяч рублей, – говорится в тексте первого документа.

Техника должная быть закуплена до 1 июня 2022 года.

Согласно второму распоряжению предусмотрено приобретение 52 автобусов «КАВЗ» модели 4238-0000010-62 за 396,5 миллиона рублей и 20 автобусов «ПАЗ» модели 320405-04 за 110,7 миллиона рублей. Предельный срок закупки - 30 декабря 2021 года. Заказчиком выступает госпредприятие «Служба автомобильных дорог РК». Уточняется, что авансовый платеж по контрактам не предусмотрен.

В республике постепенно решают проблему нехватки транспорта. Напомним, в конце ноября крымские школы получили 53 новых автобуса. Также до конца этого года намерены завершить ремонт 40 разукомплектованных автобусов в Симферополе. Это должно улучшить ситуацию с графиком движения общественного транспорта в городе.

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