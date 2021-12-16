Впервые за 140 лет из крымского монастыря вынесут икону Святых Косьмы и Дамиана

Впервые за 140 лет из монастыря святых Косьмы и Дамиана вынесут икону целителей и чудотворцев. Фото: Крымский монастырь Святых Косьмы и Дамиана/VK

В день Святого Николая, который отмечается 19 декабря, впервые за 140 лет состоится вынос иконы целителей и чудотворцев Святых Косьмы и Дамиана из Космо-Дамианского монастыря в Крыму.

Такое решение принято после многочисленных обращений прихожан, которые жалуются на сложность проезда в зимний период в Национальный парк «Крымский».

Автомобильный крестный ход с иконой пройдет на подворье обители. Образ Святых будет установлен в храме в честь иконы Божией матери «Всецарица» по адресу: пгт. Партенит, улица Фрунзенское шоссе, 1А.

Присоединиться к Крестному ходу можно как в самой обители, так и встретив Крестный ход в 13.00 в Алуште на улице Партизанская, 42. Уточнить подробную информацию можно по телефону: +7(978) 620-14-14.

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