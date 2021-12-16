Омбудсмен РФ заступилась за крымчанина, которому отказали в выдаче «шенгена»

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Власти Испании отказали гражданину РФ в выдаче шенгенской визы из-за того, что тот является уроженцем Крыма. В защиту россиянина выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В своем Instagram омбудсмен написала, что к ней обратился член экипажа судна, которое находится в испанском аэропорту Лас Пальмас, с жалобой на то, что в консульстве Испании отказались выдать шенгенскую визу. Причину обозначили в том, что он - уроженец Крыма.

- Мало того, что это дискриминация по территориальному признаку, так О. еще и рискует потерять работу, - рассказала Москалькова.

Чтобы решить эту проблему, российский омбудсмен направила письмо послу Европейского Союза в РФ Маркусу Эдереру.

- Искренне надеюсь, что здравый смысл и понимание общности наших усилий в защите прав и свобод именно всех людей, а не отдельных граждан, возобладают, и О. сможет спокойно работать, путешествовать и вести полноценную жизнь, – добавила она.

Ранее Маркус Эдерер сообщил, что крымчане с российскими паспортами не смогут получить «шенген». Это возможно в консульствах стран ЕС на Украине. Также посол ЕС напомнил, что жители Крыма могут посетить европейские страны без визы, если у них есть украинский биометрический паспорт.

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