На западе Крыма карета «скорой» увязла в грязи

Спасатели эвакуировали застрявшую в грязи машину СМП на дорогу Фото: Архив "КП"

Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Великое Сакского района машина «скорой» застряла в грязи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

На место приехала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3х человек.

- По прибытии спасатели МЧС Крыма определили, что автомобиль скорой медицинской помощи застрял в размытом грунте, - говорится в сообщении.

Чтобы эвакуировать автомобиль СМП на дорогу, спасателям потребовалось специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС пришли на помощь животному, которое провалилось в 3,5-метрову яму в Евпатории. Быка вызволили из «ловушки», используя тяжелую технику.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50