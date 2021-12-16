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Происшествия16 декабря 2021 11:13

Пожар в санатории Минобороны в Партените ликвидирован

Устанавливаются причины происшествия
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пожар в корпусе военного санатория в Партените ликвидирован. Фото: vpartenite/ Instagram

Пожар в корпусе военного санатория в Партените ликвидирован. Фото: vpartenite/ Instagram

Пожар, который начался около 6.30 часов утра на территории ФГБУ «Военный санаторий Крым» в Партените, ликвидирован. Возгорание произошло на этаже лечебного корпуса во время ремонтных работ.

- Оперативно задымление было ликвидировано прибывшим на место пожарным расчетом. По предварительным данным, задымление произошло при проведении ремонтных работ, - приводит Крыминформ сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО.

Уточняется, что пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что во время пожара в керченской многоэтажке сгорел человек. ЧП случилось около 3 часов ночи.

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