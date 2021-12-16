Более 6 тысяч крымских предпринимателей начали платить налоги с начала года

Налоговики Крыма с начала года вывели из тени 6 тысяч предпринимателей Фото: Архив "КП"

Налоговики Крыма с начала года вывели из тени более 6 тысяч предпринимателей. Отчисления с их доходов в виде налогов теперь пополняют бюджет республики, сообщил на пресс-конференции в Симферополе руководитель управления ФНС по РК Роман Наздрачев.

- По выведению бизнеса из тени, это плюс 6 тысяч налогоплательщиков. 600 юридических лиц и 6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Что касается количества контрольно-кассовой техники, это плюс 12 тысяч единиц, - уточнил Наздрачев.

Основной объем работы в этом направлении был выполнен в период курортного сезона, который в этом году стал самым успешным за последние семь лет. С мая по сентябрь было проведено 4446 проверок, выявлено 3412 случая неиспользования контрольно-кассовой техники, 806 нарушений при ее использовании, в 1037 было зафиксировано незаконное использование труда работников. Также были выявлены 178 объектов, которые не прошли госрегистрацию, и 12 фактов продажи алкоголя без необходимых для этого документов.

Ранее сообщалось, что крымский бюджет на следующий год принят в размере 219,7 миллиарда рублей. Доходная часть - 216,8 миллиарда, дефицит составил почти 3 миллиарда.

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