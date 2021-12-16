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Общество16 декабря 2021 11:54

Мораторий на перевозки льготников привел к снижению пассажиропотока в Крыму

Перевозчики остались без денег
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Перевозчики не могут самостоятельно повышать стоимость проезда

Перевозчики не могут самостоятельно повышать стоимость проезда

Фото: Никита ПОЛЬКО

Мораторий на льготный проезд в общественном транспорте в Крыму привел к значительному снижению пассажиропотока. Об этом сегодня сообщил вице-президент Ассоциации пассажироперевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Из-за введения ограничений на поездки для 60+ потери составили 50% на городских маршрутах и 70% - на междугородних и пригородных, - подчеркнул он.

При этом перевозчики не могут самостоятельно повышать стоимость проезда без согласования с Госкомцен РК, чтобы компенсировать потери. Дефицит оборотных средств уже привел к тому, что ряд компаний не могут рассчитаться по договорам лизинга и им грозят судебные разбирательства.

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